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Son dakika: ’da flaş gelişmesi! O yıldızla ilgili şok açıklama...

Süper Lig’in son şampiyonu ’dan son dakika haberleri son hız gelmeye devam ediyor. 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, en son oynadığı hazırlık maçında Fransa ekibi Bordeaux karşısında galip gelerek, yeni sezon için umut verdi. Kadrosunu en iyi şekilde güçlendirerek önümüzdeki sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi hedefleyen aslan’da yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 16:32
Son dakika: Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi! O yıldızla ilgili şok açıklama...

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda başarılı bir performans sergileyerek 22. şampiyonluğunu kulüp tarihine altın harflerle yazdıran 'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ve kulüp 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koordineli çalışmasının meyvelerini almaya başlayan aslan, yeni transferler için de yerli ve yabancı pek çok kulüp ve oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'ın transfer hareketliliğine ilişkin son dakika detayları…

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Son dakika: Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi! O yıldızla ilgili şok açıklama...
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