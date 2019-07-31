Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP Final Maçı)

Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP Final Maçı)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Almanya Bundesliga takımı ile 2019 AUDI Cup final maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli maçı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını cevaplarını arama motorlarına araştırıyor. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 15:02
Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP Final Maçı)

2019 AUDI Cup'ta final zamanı! Dün başlayan ve bugün sona erecek olan AUDI Cup'ta dün oynanan yarı final karşılaşmalarında rakiplerini eleyerek adlarını finale yazdıran ile şampiyonluk için savaşacak. Bu zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçecek final karşılaşmasını izlemek ve maçın heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev finale ilişkin tüm detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP Final Maçı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN