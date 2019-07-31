Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI CUP Final Maçı)

2019 AUDI Cup'ta final zamanı! Dün başlayan ve bugün sona erecek olan AUDI Cup'ta dün oynanan yarı final karşılaşmalarında rakiplerini eleyerek adlarını finale yazdıran Bayern Münih ile Tottenham Hotspur şampiyonluk için savaşacak. Bu zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçecek final karşılaşmasını izlemek ve maçın heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev finale ilişkin tüm detaylar...