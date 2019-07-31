Trabzonspor'un sıkıntısı savunma

TRABZONSPOR'UN 20 Temmuz'da başlayan Avusturya kampı 29 Temmuz tarihinde sona erdi. Linz şehrinde gerçekleştirilen 10 günlük kamp boyunca 12 antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer, 4 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmaların tamamında berabere kalan Trabzonspor'un savunma sorunu dikkat çekti. Yeni transfer Arjantinli stoper Gaston Campi'nin performansından memnun kalmayan teknik direktör Ünal Karaman'ın sezon açılışına kadar defanstaki sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yaptıracağı öğrenildi. Bu arada önceki gün şehre dönen Trabzonspor, cuma günü M. Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarına başlayacak.

Sturridge biraz süre istedi

GOLCÜ sorununu Daniel Sturridge ile çözmeyi hedefleyen Trabzonspor, transferi bitirmek için geri sayıma geçti. Liverpool'la sözleşmesi sona eren İngiliz golcüye, bonuslar dahil 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif eden bordo-mavililer, en yüksek teklifi veren kulüp oldu. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan 29 yaşındaki futbolcunun, son kararını vermeden önce kısa bir süre daha düşünmek istediğini bildirdiği öğrenildi. Trabzonspor cephesi hafta sonuna kadar vakit verdiği oyuncunun cevabını bekliyor.

Yusuf'ta son rakam 24 milyon Euro

AVRUPA'NIN iki önemli kulübü Lazio ve Lille, Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı için kıyasıya bir yarışa girdi. Fransız ekibi Lille, 15 milyon Euro'luk teklifini 18+6 milyon Euro'ya çıkararak yeniden bordo-mavili kulübün kapısını çaldı. İtalyan temsilcisi Lazio ise 20 milyon Euro + bonus şeklinde bir öneriyle yeni hamle yaptı. Transferde acele etmeyen Trabzonspor yönetimi, rakamların daha da yükselmesini bekliyor.