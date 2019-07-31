Türküz, güçlüyüz

Almanya liglerinde forma giyen Türk futbolcular attıkları gollerle ön plana çıkmaya devam ediyor. Bundesliga U19 ve U17 liglerinde oynayan isimler içerisinde en golcü futbolcular arasına çok sayıda Türk futbolcu girmeyi başardı.

Buna göre, Bundesliga U19 Batı Ligi'nin en golcü 4 isminin 3'ü Türkler oldu (Ömer Uzun 18 gol, Emre Aydınel 17 gol, Ahmed Kutucu 15 gol). Güney Ligi'nin ise en golcü 5 isminin 3'ü Türk futbolcular (Malik Batmaz 18 gol, Erkan Eyibil 17 gol, Abdulkerim Çakar 12 gol).

Güney Ligi'nin gol krallığı listesinin ilk 2 sırasında da Türk futbolcular oturdu. Bundesliga U19'da hem Batı hem de Güney Ligleri'ne damga vuran Türk futbolcular, U17 Ligleri'nde de adından bahsettirdi. Buna göre, Bundesliga U17 Kuzey Ligi'nin en golcü ismi Hertha Berlin formasıyla 26 gol atan Emircan Tekin olurken benzer bir tablo Batı Ligi'nde de ortaya çıktı. Batı Ligi'nin en golcü 3 isminin 2'si Türk futbolcular olurken bu iki oyuncu Leverkusen forması giyen Emrehan (25 gol) ve Samed Onur (18 gol).