Bruno Martins Indi transferinde Beşiktaş'a bonservis engeli

BEŞIKTAŞ, Martins İndi ile anlaşmasına rağmen kulübü Stoke City'yi ikna edemedi. İngiliz ekibi siyah-beyazlıların 4 milyon Euro'luk önerisine karşılık 6 milyon Euro talebinde indirime gitmeyince Hollandalı yıldızın transferi zora girdi. Siyah-beyazlılar, bunun üzerine Boyd'un eski takımı Guimaraes'ten Pedrao'yu ve Huddersfield Town'dan Terence Kongolo'yu gündemine aldı.

COŞKULU FUTBOL OYNAYACAĞIZ

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına röportaj verdi. İşte Avcı'nın açıklamaları: "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır, coşkulu bir futbolla. Bunda en önemli etken taraftar. Büyük takımlar taraftarının desteğiyle dominant şekilde oynar. Lütfen seyirci bu konuda bize desteğini ve coşkusunu göstersin." Bu arada takımın kampına gelen Başkan Fikret Orman, bugün TSİ 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek