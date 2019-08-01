Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti: Dakikası 9 bin Euro

Galatasaray dün yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Teknik direktör Fatih Terim'in alınmasını özellikle istediği Emre Mor, Celta Vigo ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'ye geldi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzayı atacak. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Celta Vigo'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

İMPARATOR'UN ELLERİNE TESLİM

Bu arada Celta Vigo'nun Borrusia Dortmund'dan 2017'de 13 milyon Euro'ya aldığı Emre Mor, takımında beklentileri karşılayamadı. 39 maçta 1423 dakika forma giyip 1 gol atan Emre'nin dakikası 9 bin 135 bin Euro'ya mal oldu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Emre Mor ile Fatih Terim'den başkası başa çıkamaz" dediği 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda İmparator'un ellerine teslim edilecek.

SONUNDA GELDİM!

Dün akşam İstanbul'a gelen Emre Mor, "Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum" dedi.