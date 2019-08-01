Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok

FENERBAHÇE'NIN Audi Cup'ta Bayren Münih'le oynadığı maçta sakatlanıp, 24. dakikada yerini Nabil Dirar'a bırakan Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi. Stadı koltuk değnekleriyle terk eden 29 yaşındaki futbolcunun sağ ayak taban zarında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun sahalara dönüşünün iki ayı bulacağı belirtildi. Tecrübeli sol bekin en iyi ihtimalle Süper Lig'in 6. haftasında forma giyebileceği öğrenildi. Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası takımda sol bek olarak sadece 17 yaşındaki Abdulcebrail kaldı. Hasan Ali, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten taraftara sosyal medyadan teşekkür etti.

Yeni stoper Zanka

Savunmaya yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Sarılacivertliler, geçen sezon ligden düşen Championship ekibi Huddersfield Town'da forma giyen Mathias Zanka Jorgensen ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle bonservis konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü, 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı ifade edildi.