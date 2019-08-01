Henry Onyekuru elden kaçtı

GEÇTIĞIMIZ sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve teknik direktör Fatih Terim'in yeniden takımda görmek istediği Henry Onyekuru'dan üzücü haber geldi.

onservisi Everton'da bulunan Nijeryalı yıldızın, Monaco'ya satılmak üzere olduğu bildirildi. Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe'in verdiği habere göre Monaco, Onyekuru'nun bonservisi için İngiliz ekibine 15 milyon Euro bedel ödeyecek. Everton'ın istediği teklifi alamaması halinde 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın bu haberle planları bozuldu.

Onyekuru, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takıma önemli katkı sağlamıştı.