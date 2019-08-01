Radamel Falcao - Galatasaray transferinde ilginç ayrıntı! Babasına verdiği sözü tuttu

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı ve imza için Türkiye'ye gelmesini beklediği Radamel Falcao için geri sayım başladı. Uzun uğraşlar sonunda bitirilen Kolombiyalı yıldız golcü için Monaco kulübüyle de el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferi her an açıklayabilir. Taraftarların KAP açıklamasına kilitlendiği Falcao'nun Uzakdoğu kulüplerinin de ilgisine rağmen Galatasaray'ı tercih etmesinde ise kendisi gibi futbolcu olan babasının etkili olduğu ortaya çıktı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Baba Radamel Enrique Garcia King yeteneklerini geliştirmesinde büyük destek sağladığı oğluna, "Kendini iyi hissettiğin sürece Avrupa'da futbol oyna ve kariyerine orada son ver" tavsiyesinde bulunmuştu. Bu konuyu daha önce birkaç kez dile getiren Falcao'nun menajerine bu yönde talimat verdiği kaydedildi. Son iki sezonda Çin'den aldığı astronomik tekliflere babasına verdiği söz nedeniyle 'Hayır' diyen Kolombiyalı golcü, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin teklifine de bu sebeple olumsuz yanıt verdi.

Monaco'nun kendisine gelecek sezon yola devam etmeyeceklerini bildirmesi sonrasında Falcao, adını kendisine veren babasına verdiği sözü tuttu ve Galatasaray'a 'Evet' dedi.

OCAK'TA KALP KRİZİ GEÇİRİP VEFAT ETTİ

RADAMEL Falcao'nun babası Radamel Enrique Garcia King, Kolombiya'da uzun yıllar defans oyuncusu olarak görev yaptı. Yıldız oyuncunun her fırsatta gelişiminde büyük katkısı olduğunu söylediği baba Radamel, geçtiğimiz Ocak ayında Kolombiya'da tenis oynarken kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.

3 YILDA 21 MILYON EURO

Yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret alacak olan Falcao, maç başı ve bonuslarla birlikte servet kazanacak

Taraftarların Radamel Falcao hayalinin gerçekleşmesi Galatasaray Kulübü'ne servete mal olacak. Bonservis ücreti ödenmeyecek olan 33 yaşındaki futbolcu yılda 5.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı formayı giydiği her resmi karşılaşma için 10 bin Euro ekstra para kazanacak olan tecrübeli futbolcuya Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kazanılacak her başarı için de ayrı bonuslar verilecek. Bunlarla birlikte Galatasaray'dan yıllık kazancı 7 milyon Euro'yu bulacak olan Falcao'nun 3 yıllık parası ise 21 milyon Euro (yaklaşık 130 milyon TL) olacak.

MONACO'DA FALCAO | 5 SEZON 140 MAÇ 83 GOL 14 ASİST

3 SORU 3 CEVAP | LEVENT TÜZEMEN

1.Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yapacağı etki nasıl olur?

GALATASARAY yönetimi, Falcao'yu transfer ettiğinde havalimanına Türk Telekom Stadyumu kapasitesinde seyirci karşılamaya gider. Futbolda atanın ve tutanın güçlü olduğunda şampiyonluğun en önemli adayısındır. Şampiyonluğa koşarsın. Falcao son yıllarda hayranlıkla izlediğim bir golcü. Ceza alanı içerisinde mükemmel vuruşları var. Kolombiyalının gelişi uzun bir aradan sonra Galatasaray'da Drogba havası yaratır. Falcao mükemmel pozisyon alabilen, golcülük vuruşu üst düzeyde olan, tam bir tek vuruş ustasıdır. Ayrıca kafayla attığı gollerde rakibine yaslanışı, markajdan kuruluşu büyük bir golcü olduğunun kanıtıdır. Ceza alanı içerisinde kendisini unutturduğu gibi Falcao savunmaların radarına yakalanmaz.

2. Fernando'nun ayrılışı sonrası G.Saray, hâlâ ön libero transferini yapamadı. Buraya bir transfer şart mı?

GALATASARAY iki yıl üst üste şampiyon olurken omurganın şifresi Fernando oldu. Brezilyalı yıldız, kritik derbilerde ön plana çıktı ve sorumluluk alıp, Galatasaray'ın maçları kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Fernando sadece oyuna akıl koyan, oyunu organize eden, etkili pas dağıtımı yapan bir oyuncu değildi. Savunmaların da emniyet sibobuydu. Bu sezon Luyindama- Marcao ikilisi ikinci yarıda birbiriyle oynama alışkanlıkları olmamasına rağmen maçlardan başarıyla çıktılarsa bunda en büyük pay Fernando'ya aittir. Brezilyalı, sık sık savunmaya gelip top alarak, Luyindama ve Marcao'nun daha rahat oynamasını sağladı. Şimdi G.Saray yönetimi Fernando'dan daha üst düzey kalitede 6 numaralı oyuncuyu mutlaka transfer etmelidir. Yapılan gövdeli transferlere rağmen 6 numaraya vasat bir oyuncu alınırsa operasyon zarar görür, Galatasaray'ın omurgası da su sızdırır. Seri tam bir nokta transfer. Top tekniği yüksek olan Seri, Belhanda-Feghouli ikilisiyle Galatasaray'ın pas kalitesini yükselteceği gibi hücum zenginliği de yaşamasını sağlayacaktır. Ayrıca Seri'nin çabukluğu, dikine hızlı hücuma çıkması Galatasaray'ın oyun anlayışına da çabukluk getirecektir.

3. Emre Mor, Fatih Terim'in elinde nasıl bir oyun sergiler?

EMRE Mor yeteneklerini tartışmadığım bir oyuncu. Eğer futbolu gerilemişse bu tamamen psikolojiktir. Fatih Terim'in babacan tavrı, sıcak yaklaşımı Emre'yi ayağa kaldırır. Emre için Galatasaray'da yeniden parlamak son şanstır. Özlenen Emre gelirse atacağı çalım ve yapacağı deparlarla Galatasaray'a sadece hücum zenginliği sağlamaz. Toparlanmış bir Emre, rakiplerinin içerisinden geçecek bir çalım ustasıdır. Emre'nin, Terim sayesinde takım oyununu da oynamayı öğreneceğini düşünüyorum.

FALCAO paylaştı taraftar çıldırdı

RADAMEL Falcao kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yayınladığı kareye, "Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun?" notunu düşen Kolombiyalı golcünün bu mesajı sonrası atağa geçen binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'yu sarı-kırmızılı ekibe çağırdı.