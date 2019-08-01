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'da Mert Hakan’a izin çıkmadı

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Menemenspor’un, ’dan istediği futbolcu ’a teknik direktör 'dan izin çıkmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 17:42
Sivasspor'da Mert Hakan’a izin çıkmadı

Menemenspor'un kiralık olarak almaya çalıştığı Mert Hakan Yandaş'ın transferi, Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın 24 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği için gerçekleşmedi.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı yüzünden Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezonda Çalımbay'ın önemli kozlarından biri olacağı alınan bilgiler arasında. Alınan bilgiye göre Çalımbay yönetime; "Mert Hakan'ı vermemeliyiz. Zaten kadromuz dar, Mert Hakan bu sene çok iyi bir performans yakalayacak" dediği öğrenildi.

Öte yandan Mert Hakan geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor'da 9 maçta görev almıştı. 179 dakika kırmızı-beyazlı formayı terleten Mert Hakan, 1 kez de sarı kartla cezalandırılmıştı.

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