Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika transfer açıklaması: Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo için açıklama var

Son dakika açıklaması: 'nin istediği için açıklama var

Başkanı Jacques-Henri Eyraud, uzun bir süredir 'nin gündemini meşgul eden Brezilyalı futbolcu 'nun geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 16:03
Son dakika transfer açıklaması: Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo için açıklama var

Olimpik Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransız kulübünün başkanı Jacques-Henri Eyraud, bugün yeni transferleri Alvaro Gonzalez'in imza töreninde yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

'KARİYERİNİ BURADA BİTİRMESİNİ İSTİYORUZ'

Eyraud, yıldız ismin kesinlikle takımda kalacağını söylerken "Gustavo'nun kariyerini burada tamamlamasını ve hatta futbolu bıraktıktan sonra da kulüp içinde görev almasını arzu ediyorum. Kendisi, bu kulübe çok saygılı ve istisnai bir disipline sahip. Çok yetenekli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Real Madrid: 5 - Fenerbahçe: 3 | Maçın röntgeni

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer açıklaması: Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo için açıklama var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN