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2. ön eleme turunda 'yı geçen 'un 3. turdaki rakibi Galler'in takımını eleyen oldu. Sırbistan temsilcisi ilk ayağında sahadan 1-0 galip ayrıldığı turun rövanş maçında rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 00:25
UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor'un rakibi Partizan

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 41 karşılaşma oynandı.

Evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek tur atlayan Yeni Malatyaspor, 3. eleme turunda Sırp ekibi Partizan ile eşleşti.

Galler ekibi Connah's Quay Nomads'i ilk maçta deplasmanda 1-0 yenen Partizan, sahasındaki rövanş mücadelesini de 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor'un rakibi Partizan
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