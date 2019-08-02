Barış Alıcı yıldızlaştı, Çaykur Rizespor rahat kazandı

Çaykur Rizespor; maça Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Diomande, Vetrih, De Pauw, Barış, Samudio ve El Kabir ilk 11'i ile başladı.

Karadeniz ekibi, 25'inci dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. 40'ıncı dakikada yeniden sahneye çıkan Barış Alıcı farkı 2'ye çıkartırken 43'üncü dakikada De Pauw attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuç vermeyince karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.