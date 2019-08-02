Beşiktaş Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-2020 sezonu hazırlık maçları kapsamında Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Serie A takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek. Bu keyifli maçı izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu yoğun olarak araştıryor. Peki, siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi eksiklerini görerek tamamlamak amacıyla oynayacağı Beşiktaş Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin bilgiler...

BEŞİKTAŞ UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Udinese maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;