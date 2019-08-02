Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'tan Ljajic ve Dorukhan açıklaması

'tan Ljajic ve Dorukhan açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında sürdüren 'ta, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'de kas zorlanması meydana geldiği belirlendi. İki futbolcunun tedavilerine başlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 10:59
Beşiktaş'tan Ljajic ve Dorukhan açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Ljajic ve Dorukhan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN