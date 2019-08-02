Emre Belözoğlu SABAH'a konuştu: Böyle maçlar bizi yukarı taşır

F.BAHÇE'NİN Kaptanı Emre Belözoğlu, Real Madrid maçı sonrasında SABAH'ın sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu belindeki rahatsızlık nedeniyle maçlarda süre alamadığını ancak önemli bir durumunun olmadığını kaydetti. Alınan mağlubiyetlere rağmen turnuvanın faydalı geçtiğini ifade eden Emre, "Skorların hiçbir önemi yok. Bu tip maçlar takımı sertleştirir, yukarı taşır. Daha mücadeleci yapar. Üstelik sonuçlar oyuncuları hırslandırır. Lige iyi başlayacağımıza inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Ferdi'ye takım aranıyor

Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu, büyük ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacak. Genç oyuncu için Belçika ve Hollanda'da kiralık takım arayışları sürüyor. Teknik heyetin orta alandaki kalabalık rotasyon nedeniyle Ferdi'nin doğru takımda kendini geliştirmesini istiyor. Oyuncunun Avrupa'da 1 yıl üst düzey süre alarak gelecek yıl hazır halde takıma katılmasının planları yapılıyor.

1 SORU 2 CEVAP

GÜRCAN BİLGİÇ: SÜPER LİG'DE ÖNÜ AÇIK!

TABELALAR belki ağır konuşuyor ama Bayern ve Real Madrid maçları herkes için öğretici oldu . Öncelikle senelerdir Avrupa'da olamayan ve kâbus gibi bir sezon geçiren kadronun dünyanın en iy i takımlarıyla aynı sahada olması, çime basması, tr-i bün atmosferini tatması, medyanın önüne çıkması ciddi tecrübeler. Bu maçlar sayesinde kendisini yıldız kategorisinde görenlerin de nerede olduklarını anladıklarını sanıyorum. Fenerbahçe defansı 'SOS' veriyordu. Zaten bu bölgede de arayışlar sürüyor. Genç Altay'ın performansı dikkate değerdi. Ozan, Kruse ve Murat Sağlam da güven veren isimler oldular. Bu takımın Süper Lig'de önünün açık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bayern yenilgisi sonrası karalar bağlayanların dünyada olan futbol dengeleriyle ilgili fikirleri sorgulanmalı. Ne bekliyorlardı? Beraberlik mi? Aynı yorumu Real Madrid maçı için de yapıyorum. Çok ciddi oyun, oyuncu kalitesi farkı var ve Türkiye'de bulunan hiçbir takım önümüzdeki 10 yılda bununla baş edemez.

ÖMER ÜRÜNDÜL: ALTAY BAŞARILI OLDU!

F.BAHÇE'NIN öncelikle oturmuş bir saha içi organizasyonuna ihtiyacı var. Solda Rodrigues'in savunma yardımı düşük. Sağda Moses fizik açıdan Premier Lig'deki seviyesinin çok altında. Muriqi'in arkasında Kruse oynarsa orta saha organizasyonunu sağlamak ve takım savunmasını güçlendirmek mümkün olmaz. Fenerbahçe, Bayern ile oynuyor ve orta sahanın ortasında eski günlerine dönmek için çaba sarf eden Ozan ile 3 senedir çok ciddi maç eksiklikleri olan Ekici var. Bu şekilde çok farklı bir yenilgi almamak mümkün değil. Madrid maçında ise değişen fazla bir şey yoktu. Real Madrid alışılmış dışı takım presi düşük görüntüde oynadı. Bu yüzden Fenerbahçe'nin etkili atak girişimleri vardı. Ama bir gerçek var ki yenen 5 golün dışında Altay'ın sayısız kurtarışları var. Fenerbahçe'de orta sahaya oyunun iki yönünü oynayabilen bir nokta transfer şart. Ayrıca takımın acil stoper ihtiyacı var. Bu maçlar Ersun Yanal'a ciddi bir uyarıdır. Mutlaka orta saha yap-ı sında 3 oyuncuya dönmeli.