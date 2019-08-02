"Emre Mor'a sadece Fatih Terim yetmez"

Emre Mor'un sporcu karakterinin oturması için zihinsel antrenmanlarla bu becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Yetenek, futbolcu için her şey derseniz oyuncu bir yere kadar gelebilir. Zihinsel performans geliştirilmediğinde futbolcu olgunlaşamıyor ve A Takım düzeyine çıktığında problemler yaşayabiliyor. Emre Mor, 22 yaşında ve buna rağmen formasını giydiği takımlarda 6 kez kadro dışı kalmış. Sporcu yetiştirmek uzun vadeli bir iş ve sanattır.

PROFESYONEL EKİP ŞART!

Emre Mor'un disiplinsiz tavırlarından kendisi kadar onu yetiştiren kulüpler de sorumlu. Uzun yıllar beraber çalıştığım için şunu net olarak söyleyebilirim ki Fatih Hoca, Emre'nin psikolojik olarak dağılmasına izin vermez. Ama bu durum sadece Fatih Terim ile de olacak bir şey değil. Mutlaka profesyonel bir ekibin sadece onunla olması lazım.

PROJE GİBİ BAKILMALI

Emre'nin en eksik olduğu taraftan, zihinsel yetenek kısmından çalışılması lazım. Proje gibi çalışılması halinde yeniden yetenekleriyle gün yüzüne çıkacaktır. Yoksa hem Türk sporunun hem Galatasaray'ın hem de Emre'nin kaybı olur. İki kanatla uçulur… Bu kanatlardan biri yetenektir, diğeri ise insanın karakteridir. Yetenek geliştirilebilir, karakter içinse çalışılmalıdır.