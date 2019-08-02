Galatasaray, Radamel Falcao'yu bekliyor

GALATASARAY taraftarı heyecanla Falcao'yu beklerken Kolombiyalı yıldızın ülkesinde de gündemin en önemli maddesi bu transfer. Kolombiya basını, İstanbul'da bir kaplan başlığı ile yıldız futbolcunun hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma imza atacağını iddia etti. Gazete İstanbul cehenneminin Falcao'yu beklediğini belirtirken daha önce Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı oyuncular hatırlatıldı. Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Mondragon ilk sırada yer aldı. Bilindiği gibi sarı-kırmızılı taraftarların, özellikle Avrupa arenasında sahasında oluşturduğu atmosfer ve rakip takımlar için kurduğu baskı tüm dünyada 'cehennem' olarak nitelendiriliyor.

BİR GÖRÜŞ - MURAT ÖZBOSTAN: ZOR VE ZAHMETLİ

FALCAO heyecanı Galatasaray taraftarını sardı. Bir kere büyük transferler öyle 1-2 haftada bitmez. Bugün-yarın sıcak bir gelişme olacağını sanmıyorum. Bu konuda çok atıp tutan var. Falcao, Galatasaray'ın teklifini ve vereceği 5.5 milyon Euro'yu kabul etti. Sözleşme 3 yıllık olacak. Başından beri söylediğimiz gibi bütün mesele Monaco. Fransız kulübü ıslak imzayı bir golcüye attırmadan Falcao'yu bırakmıyor.

Bu süreci dünyaca ünlü menajer Mendes yönetiyor. Mendes, Galatasaray'a bonservis bedeli ödetmeyeceğinin garantisini verdi. Ve bu sözü tutmak için hem Mendes hem Ahmet Bulut özel bir çalışma içerisinde. Bulut ve Galatasaray'dan bir isim Fransa'da. Kısacası; Falcao olacak ama biraz sabır lazım. Zor ve zahmetli bir iş.