İşte Ersun Yanal'ın son transfer raporu

Ligin başlamasına iki hafta kala F.Bahçe yönetimi transferde gaza basmaya hazırlanıyor. Sarılacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'dan aldıkları son rapor doğrultusunda harekete geçti.

Yanal'ın, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası Kolarov dışında iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet istediği bildirildi. Kolarov konusunda yönetim, Roma'ya giden menajer Mirsad Türkcan'dan haber bekliyor. Türkcan'ın oyuncunun bonservis sorununu çözüp, transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Sırp yıldız için bonservis ödeyeceği ancak bedelin henüz netleşmediği kaydedildi. 33 yaşındaki yıldız ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Stoperde ise ilk aday olan Zanka ile anlaşma sağlandı. Kulübü Huddersfield ile görüşmeler sürerken bonservis maliyetinin 3 milyon Euro olduğu ifade edildi. Danimarkalı futbolcu dışında bir stoper arayışı daha olan sarı-lacivertliler, G.Birliği'nde forma giyen Mert Çetin için temaslarını sürdürüyor. Genç stoperin transferi gerçekleşirse bonservis ücretinin 1.5 milyon Euro olması bekleniyor.

FORVETTE SEÇENEK MOTING

6 numara ve forvet konusunda ise belirsizlik hakim... Orta alan için Mahmut Tekdemir (Başakşehir) ve Ljubomir Fejsa (Benfica) en güçlü adaylar konumunda. Ancak henüz kesin karar verilmedi. Forvette ise Choupo-Moting'in bonservissiz transfer edilmesi için görüşmeler devam ediyor.

Temmuz 2017'de Manchester City'den Roma'ya 5 milyon Euro bedelle transfer olan 33 yaşındaki Kolarov, İtalyan ekibinde sol bek, sol kanat, sol stoper ve sağ stoper bölgelerinde kendisine yer buldu. Hava topu hakimiyeti ile dikkat çeken futbolcunun, aynı zamanda etkili serbest vuruşları da var.