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, Utrecht ile yenişemedi

Süper Lig ekiplerinden , ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda'da karşılaştığı Utrecht ile golsüz berabere kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 10:48
Konyaspor, Utrecht ile yenişemedi

Hollanda'daki ikinci etap kampını yarın tamamlayacak olan Konyaspor, özel maçta Eerste Divisie takımlarından Jong FC Utrecht ile karşılaştı.

Marasingel 251 Arnhem'de bulunan Arnhem Boys Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya, yeşil-beyazlılar Ertuğrul, Savaş, Selim, Kadir Kaan, Ferhat Öztorun, Opanasenko, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Erdon Daci, Deni Milosevic 11'i ile başladı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, Mücahit Can, Erdon Daci ve Marko Jevtovic ile fırsatları değerlendiremezken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, oynadıkları 4 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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Konyaspor, Utrecht ile yenişemedi
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