Mbaye Diagne'ye 14 milyon Euro

GALATASARAY'IN sabırsızlıkla gitmesini beklediği Diagne rotasını Katar'a çevirdi… Suudi Arabistan basını Nijeryalı golcünün Al Rayyan adına sağlık kontrolünden geçmek için birkaç gün içerisinde Doha'ya gideceğini yazdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro ödenerek alınan futbolcu için Suudi ekibinin 14 milyon Euro ödeyeceği de haberlerde yer aldı. Diagne, Galatasaray formasıyla 17 maçta 11 gol atarken sezonu 30 golle kral olarak tamamlamıştı.

Süper Kupa Meler'in

2018-2019 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Arda Kardeşler ise 4. hakem.

İçeride dışarıda THY

GALATASARAY'IN forma göğüs sponsorunun Türk Hava Yolları olacağı öğrenildi. Geçen sezon sadece Avrupa maçlarında sarı-kırmızılıların sponsoru olan THY, bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde giyilecek formalarda yer alacak. Dünyanın da en büyük havayollarından biri olan THY, Galatasaray'ı Devler Ligi'ndeki maçlara da taşıyacak.

VE FORMAYI GIYDI

G.SARAY'IN Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, dün parçalı formayı giyip pozunu verdi. 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu annesi Güzela Bekirov, kardeşi Hüseyin Mor da yalnız bırakmadı. Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Emre'nin heyecanına ortak oldu. Futbolcu için daha sonra basın önünde bir imza töreni düzenlenecek. Başkan Cengiz, "Emre şampiyonlukta büyük pay sahibi olacak buna inanıyorum" dedi.

MİLAN DA İSTEDİ AMA...

G.SARAY'IN yeni transferi Seri'den ilk açıklamalar: "Milan'dan da teklif vardı ama yöneticilerin yaklaşımı, taraftarların Instagram'dan gönderdiği mesajları görünce tereddüt etmiyorsunuz. Fatih Hoca bana güven duyduğunu söyledi. Umarım bu güveni boşa çıkarmam. Her iki mevkide de oynayabiliyorum. Topa sahip olmayı da seven bir oyuncuyum. Önemli olan taraftarlara keyif vermek."