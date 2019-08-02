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Son dakika: ’da flaş transfer gelişmesi: basını bombayı patlattı!

Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda başarılı bir performans sergileyerek 22. Şampiyonluğuna imza atan ’da son dakika transfer gelişmeleri hız kesmeden sürüyor. Hem ligin yeni sezonuna hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı- kırmızılı takım kadrosunu bu hedef doğrultusunda güçlendirmeyi sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in raporları doğrultusunda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve kurmayları yerli ve yabancı pek çok oyuncuyla temas halinde. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 08:56 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 08:56
Son dakika: Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi: İtalya basını bombayı patlattı!

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren 'dan son dakika transfer haberleri gelemeye tüm hızıyla devam ediyor. Yurtdışı kamp etabını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, en son Fransa ekibi Bordeaux karşısında kazandığı galibiyetle yeni sezona hazır olduğunun sinyalini verdi. Yeni sezona kadrosuna kattığı güçlü isimlerin yanında yerli ve yabancı yeni isimler için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray ekibi transferleri başarıyla tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İşte Galatasaray'ın transfer hareketliliğine ilişkin son dakika gelişmeleri…

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Son dakika: Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi: İtalya basını bombayı patlattı!
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