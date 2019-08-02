Son dakika: Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi: İtalya basını bombayı patlattı!

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelemeye tüm hızıyla devam ediyor. Yurtdışı kamp etabını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, en son Fransa ekibi Bordeaux karşısında kazandığı galibiyetle yeni sezona hazır olduğunun sinyalini verdi. Yeni sezona kadrosuna kattığı güçlü isimlerin yanında yerli ve yabancı yeni isimler için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray ekibi transferleri başarıyla tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İşte Galatasaray'ın transfer hareketliliğine ilişkin son dakika gelişmeleri…