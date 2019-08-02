Yeni Malatyaspor turu söktü aldı

Tarihinde ilk kez Avrupa'da boy göseteren Yeni Malatyaspor, Kupa 2'nin ön eleme turu 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı Slovenya'da 1-0 yenerek yoluna devam etti. Sahada her türli çirkinliği sergileyen Slovenyalılar, kaleci Farnolle'ye ırkçı hakaretlerde bulundu, yetmedi sahaya sis bombası atıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri cevabı sahada verip turla döndü. Maça etkili başlayan temsilcimiz, 17'de Jahovic'in şutunda gole yaklaştı ancak top yandan auta çıktı. Oldukça sert ve agresif bir futbol ortaya koyan ev sahibinden Çekiçi 37'de ikinci sarı karttan kırmızıyla oyundan atıldı. Kalecisi Fanolle yaptığı üst üste kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. 77'de Gökhan Töre'nin ortasında kafayı vuran Ja hovic, topu ağlara gönderip sarısiyahlıları UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna taşıdı.

KALECİMİZ İÇERDE AĞLADI!

YENI Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın isyan etti. Kaleci Farnolle'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söyleyen Yalçın, "Müsabakanın üzücü anları oldu, kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var, çocuk içeride ağlıyor. Maymun şeyi yapmışlar, Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık. Hakem de berbat bir maç yönetti" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı maçla ilgili ise, "İyi bir sonuç oldu. Çocuklar güzel performans sergiledi. Bir kaç transfere daha ihtiyacımız var. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" yorumunu yaptı.

FARNOLLE: UTANÇ VERICI

MALATYA'NIN Beninli kalecisi Fabien Farnolle yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızlarındandı. Slovenyalı taraftarlar, tecrübeli kaleciye sahada ırkçı hakaretlerde bulundu. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Farnolle şunları söyledi: "Hocamızın maçtan önce söylediği her şey sahada çıktı. Oyunu tutarsak son dakikalarda daha çok baskı kuracağımızı biliyorduk. Maç esnasında baskı olacaktır ama bu yaşananlar utanç duyulması gereken şeyler. Bunu tüm ülkeye mal etmek doğru olmaz ancak beyaz ya da Afrikalı ayrımı yapmak gerçekten utanç verici. Biz buraya futbol oynamaya geliyoruz."

RAKİP PARTİZAN

Y.Malatya'nın 3. eleme turundaki rakibi, Galler temsilcisi Connah's Nomads'i 1-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Partizan oldu. İlk maçlar 8 Ağustos, rövanş ise 15 Ağustos'ta...