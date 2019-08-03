2019-2020 Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye'de transfer dönemi heyecanı son hızıyla devam ederken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyorlar. Özellikle oynanan hazırlık maçları ve transfer haberleri futbolseverler ve taraftarlar tarafından yakından takip edilirken, merak edilen hususlardan bir tanesi de ligin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019-2020 transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte tüm bu soruların yanıtları…

2019-2020 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, namı diğer Dozer Cemil'in ismiyle oynanacak 2019-2020 Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin yaptığı açıklamaya göre 16 Ağustos tarihinde başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve diğer eşleşmeler ile ilgili henüz bir plan yapılmış değil.

2019-2020 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Spor Toto Süper Lig başlasa da takımlar ilk haftalarda takviye yapabilmek adına transferlerine devam edebilecekler. 2019-2020 transfer sezonu ise resmi olarak 2 Eylül tarihinde bitecek.