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Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi 'i sahasında 2-0 yenen oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 23:54
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund

Borussia Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund karşılaştı.

81 bin 365 seyircinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen maçta ev sahibi ekip 69. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylelikle bu sezonun ilk kupasını alan Borussia Dortmund toplamda 6. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Ömer Toprak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.

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Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund
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