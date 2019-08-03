Beşiktaş'a kırmızı alarm

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı, mücadeleye kalede Karius, savunmada Gökhan, Vida, Mirin ve Caner ile başlarken, önlerinde Medel oynadı. Hücum bölgesinde ise sağda Boyd, solda Quaresma görev aldı. Oğuzhan'la Muhayer 10 numara pozisyonunda yan yana oynarken. Kaptan Burak Yılmaz da tedavi sürecinin ardından hazırlık döneminde ilk kez formayı giydi.

İlk yarıda genellikle Boyd'un kanadını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar savunmayı aşamadı. İkinci yarıya etkili başlayan Tudor'un öğrencileri 47'de Lasagna ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren oyun ağırlıklı olarak Udinese hücumlarıyla geçerken, 54'de Lasagna'nın harika asistini Pussetto gole çevirip skoru ilan etti: 2-0.

Eibar'a 2-0 yenilen, Apollon Larissa ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Avusturya kampında oynadığı üçüncü maçını da gol atamadan tamamladı.

GÜNEŞ TAKİPTE

Takımların yaptığı kampları ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte izledi.