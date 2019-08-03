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, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki ön libero 'yu kadrosuna katmak istiyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 15:32
Denizlispor'da hedef Mohammed Rabiu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor, bir yandan da kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar birçok önemli ismi renklerine bağlayan Denizli temsilcisinde sıradaki hedef ise Mohammed Rabiu. Yeşil-siyahlılar, son olarak Rusya 1. Lig takımlarından KS Samara forması giyen ve mevcut durumda bonservisi elinde olan Ganalı futbolcu için girişimlere başladı.
Daha önce Udinese, Sampdoria, Evian, Anji Mahaçkale gibi takımlarda da oynayan Rabiu, Gana Milli Takımı'nda da 31 defa görev aldı.

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Denizlispor'da hedef Mohammed Rabiu
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