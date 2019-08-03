Fenerbahçe'de Zanka pazarlığı: Son talep 3,5 milyon Euro

Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka için geri sayım sürüyor. Kulübü Huddersfield ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve Premier Lig'den düştüğü için ayrılmak isteyen Zanka, sarı-lacivertli yöneticilerle her konuda anlaştı. Huddersfield ise 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için 3.5 milyon Euro bonservis istiyor.

Fenerbahçe yönetimi bu bedeli 2 milyon Euro'ya düşürmek istiyor. Fenerbahçeli eski futbolcu Brian Steen Nielsen'in menajerliğini yaptığı Zanka, sarı-lacivertlilerle anlaştığı için başka hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağını kulübüne iletti. Huddersfield yönetiminin kısa süre içerisinde net kararını vereceği ve transferin olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlanacağı belirtildi. Zanka, geçtiğimiz sezon 24 Premier Lig maçında görev yaptı ve 3 gol, 1 asitle mücadele etti.

GÜNEŞ'TEN F.BAHÇE YORUMU!

TÜRK kulüplerinin Avusturya'da yaptığı kampları ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın oynadığı hazırlık maçından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Deniz Türüç transferiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Fenerbahçe çok adam aldı. Nitelikli olarak oyuncu çok ama kalite olarak düşük... Fenerbahçe'nin Deniz Türüç'ten çok iki stoper ve bir orta sahaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

DENİZ'İ DE BİTİRDİ!

F.Bahçe, 26 yaşındaki kanat için Kayseri'ye 2 milyon Euro ödeyecek

FENERBAHÇE, Deniz Türüç transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın Emre Mor'u kadrosuna katmasının ardından bu transferde tek kalan sarı-lacivertliler, oyuncuyla anlaşmaya vardı. Dün Kayserispor'la masaya oturan sarılacivertli yönetim, son pürüzleri de giderdi ve bu transferi sonuçlandırdı. Fenerbahçe'nin, Deniz için Kayseri'ye 2 milyon Euro ödeyeceği artı kiralık olarak oyuncu vereceği öğrenildi. 26 yaşındaki orta sahanın ise sarı-lacivertli kulüpten 1.6 milyon Euro maaş alacağı bildirildi