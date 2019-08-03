Fenerbahçe’nin yeni transferi Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Geçtiğimiz sezon kötü bir yıl geçirip son haftalarda aldığı puanlarla ancak 6. Sırada bitirebilen Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı ve birçok oyuncuyu renklerine bağladı. Öte yandan takımdan da onun üzerinde oyuncu yollayan kanarya, son olarak Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç'ü 3,5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç kimdir? İşte yanıtı…

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR? DENİZ TÜRÜÇ KAÇ YAŞINDA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

29 Ocak 1993'te doğan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Hollanda'nın Enschede kentinde hayata gözlerini açtı. Orta saha mevkinde oynayan sağ ayaklı 1,77'lik yıldız futbolcu, futbola başladığı FC Twente U17 takımından 2010 yılında U19 takımıyla maçlara çıktı. 2011 yılında da buradan Graafschap U19'un yolunu tutan Deniz Türüç, 2012 yılında da Go Ahead Eagles ile profesyonel futbola adım atmıştır. 2015 yılında 500 bin avro karşılığında İstikbal Mobilya Kayserispor'un yolunu tutan millî futbolcu, 4 sezon oynadığı sarı-kırmızılı ekibin kaptanlığını da yapmıştır. Deniz Türüç, 2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.