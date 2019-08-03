PSG – Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Süper Kupa maçı ne zaman?

Fransa Süper Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Bir tarafta yıldızlar topluluğu PSG diğer tarafta ise geçtiğimiz sezon beklenmedik bir sürpriz yaparak finalde yıldızlar topluluğunu penaltılarda eleyen Rennes, iki takımın mücadelesi öncesi mutlak favori PSG gözükse de Rennes özellikle bu yıl azımsanamayacak derece iyi futboluyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Fransa Kupası'nda finale kadar gelen Rennes, finalde de PSG'yi penaltılar sonucunda mağlup etmeyi başarmış ve kupanın sahibi olmuştu. Peki, PSG Rennes ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

PSG – RENNES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Çin'in Guandong eyaletinde bulunan Shenzhen Stadyumu'nda oynanacak.

Fransa'nın Lig şampiyonu ve Kupa şampiyonunun karşı karşıya geleceği Fransa Süper Kupa maçı, Türkiye Saatiyle 14.30'da başlayacak. Süper Kupa mücadelesi BeIN Sports 1 ve BeIN Sports 2 kanallarından naklen yayınlayacak.