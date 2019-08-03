Umut Meraş, Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli

AVUSTURYA kampında gözle görünen eksiklik sonrası Beşiktaş yönetimi daha önce gündemine aldığı Umut Meraş transferinde yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Bursaspor ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı kulübe 12 milyon TL ödeyecek olan Beşiktaş, bu paranın 6 milyon TL'lik kısmını peşin, geri kalanını ise taksitler halinde verecek. Milli sol bek geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 30 maçta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

DORUKHAN VE LJAJİC İKİ HAFTA YOK

BEŞIKTAŞ'TA sakatlıkları nedeniyle idmanlara katılmayan Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in iki hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çekilen MR sonucu Ljajic ve Dorukhan'ın sağ alt arka adale gruplarında kas zorlanması meydana geldiği tespit edildi. İki oyuncunun da tedavilerine başlandı" ifadeleri kullanıldı.