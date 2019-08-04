A Milli Takım'a yeni isimler katılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın yenilenmeye ve gençleşmeye devam edeceğini söyledi. Güneş,dedi.Villareal-Schalke, Schalke-Alanya maçlarını da izledim. Oradagibi oyuncuları görme şansım oldu. Schalke'nin neredeyse %25'i Türk. O kadar fazla oyuncu olması bizim futbolcularımızın çıkabildiğini gösteriyor. Ancak Almanya'dan çıkarıyoruz. Yeni dönemde Türkiye'den de olacak."