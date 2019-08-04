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A Milli Takım'a yeni isimler katılıyor

teknik direktörü , “, , , gibi oyuncuları görme şansım oldu” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 4.8.2019
A Milli Takım'a yeni isimler katılıyor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın yenilenmeye ve gençleşmeye devam edeceğini söyledi. Güneş, "Hazırlıklarını Avrupa'da yapan tüm Türk takımlarına gitmeye çalışıyoruz. Abdullah Avcı, Erol Bulut, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'la görüştük. Yeni bir oyuncu gurubumuz var. Bu rekabet içinde yeni isimler olacaktır" dedi. Güneş şöyle devam etti: "Villareal-Schalke, Schalke-Alanya maçlarını da izledim. Orada Suat Serdar, Münir Levent Mercan, Görkem Can, Ahmed Kutucu gibi oyuncuları görme şansım oldu. Schalke'nin neredeyse %25'i Türk. O kadar fazla oyuncu olması bizim futbolcularımızın çıkabildiğini gösteriyor. Ancak Almanya'dan çıkarıyoruz. Yeni dönemde Türkiye'den de olacak."
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A Milli Takım'a yeni isimler katılıyor
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