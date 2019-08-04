Akhisarspor'da Dany seferberliği

Şu anda kadrosunda Lukac, Rotman, Bjarnason, Cocalic, Vrsajevic ve Gelaya'yı barındıran yeşil-siyahlılar 2020 senesine kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Dany'i gönderip forvet için yabancı kontenjanı açmak için çabalıyor. Dany'le yapılan görüşmelerde henüz sonuç alamayan yeşil-siyahlıların, yeni haftada oyuncuyla bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı sadece 6 resmi maçta görev alan Dany'e transfer teklifleri gelmediği de belirtildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, "Dany planlarımız arasında yok. Yabancı oyuncu hakkımızı defansta değil, forvette kullanacağız" diye konuştu.