Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Deniz Türüç’ten duygusal veda

’ten duygusal veda

İstikbal Mobilya ’dan Fenerbahçe’ye transfer olan , Sarı-Kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 09:43
Deniz Türüç’ten duygusal veda

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, "4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcım da pay sahibi olan bu güzel şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Benden hiçbir zaman desteğinizi, ilginizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz. Burada sayısız dostluk, kardeşlik kazandım. Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım. Yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Türüç’ten duygusal veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN