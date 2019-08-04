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'a Sako'nun yerine Oduwa gelecek

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yukatel , sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği kanat oyuncusu Bakary Sako'nun alternatifini buldu. Yeşil-siyahlılar, son olarak İsrail'in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen 'yı listesine aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 11:43
Denizlispor'a Sako'nun yerine Oduwa gelecek

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Nijerya asıllı İngiliz sol kanata teklifini sundu. İsrail'den ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e oldukça sıcak baktığı vurgulandı. Yeni haftada temaslarını sıklaştıracak Denizlispor'un Oduwa'yı kente getireceği bildirildi.

Futbol yaşamına İngiltere 2'nci Lig ekibi Luton Town'da başlayan genç oyuncu, ardından 1'inci Lig temsilcisi Colchester'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla İskoçya'nın Rangers takımına giden Oduwa, daha sonra yeniden İngiltere'de Tottenham Hotspur ve Peterborough United'ta görev yaptı. Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Danimarka'nın Vejle takımlarında da forma giyen Oduwa, geçen sezonun devre arasında Hapoel Eran Hadera'ya imza attı. Hadera'da 16 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı. Oduwa, İngiltere U17, U18 ve U20 milli takımlarında da görev aldı.

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Denizlispor'a Sako'nun yerine Oduwa gelecek
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