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'de mesaiye başladı

'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'dan transfer ettiği , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 14:58
Fenerbahçe'de Deniz Türüç mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00'da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam eden antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. İdman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Deniz Türüç mesaiye başladı
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