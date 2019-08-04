Haber Hattı

PREMİER Lig takımı Everton'ın teknik direktörü Marco Silva, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Cenk Tosun'a kapıyı gösterdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Silva, geçtiğimiz sezon Everton'da ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan milli futbolcuya "İlk tercihim sen değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Senin için sorun yaratmayacaksa kalabilirsin. Ayrılmak istiyorsan gidebilirsin. Eğer kalırsan ve sorun etmeden antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam edersen mutlu olurum. Ancak gitmek istersen anlayışla karşılarız" dediği belirtildi. Cenk Tosun geçen sezon Premier Lig'de 25 maçta forma giydi 3 gol attı, 3 asist yaptı.

Roma'da Kolarov sürprizi!

FENERBAHÇE'NİN tranfser etmek için uzun süredir uğraştığı Aleksandar Kolarov, dün Roma'nın oynadığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. İtalyan ekibi, Fransız temsilcisi Lille'i 3-2 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, Roma adına perdeyi açan golü atarken, diğer golleri Nicolo Zinolo ve Bryan Cristante kaydetti. Lille'in golleri ise Timothy Weah ve Luiz Araujo'dan geldi. Bilindiği gibi Sırp oyuncu Kolarov ile her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, Roma kulübü ile yaptığı bonservis pazarlıklarını ise sürdürüyor. Bu transferin bir iki gün içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanacağı gelen haberler arasında.

Küçük dev adamlar Avrupa Şampiyonası'nda fınalde

YUNANİSTAN'DA düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya'yı 72-64 yenerek finale yükseldi. İlk periyodu 15-14 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 38-29 üstün gitti. İkinci yarıya iyi başlayan ve ay-yıldızlı ekibe 10 sayılık üstünlük kuran Slovenya, final periyoduna 50-49 önde girdi. Son periyotta oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Türkiye, mücadeleyi 72-64 kazarak adını finale yazdırdı. Milliler, bugün oynanacak Yunanistanİspanya maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milli yüzücü Emre Sakçı Tokyo vizesini aldı

MILLI yüzücü Emre Sakçı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamadaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde bugün başlayan şampiyonada Emre Sakçı, 58.85'lik derecesiyle A barajını geçerek olimpiyat kotasını elde etti.

Vodafone KaraKartallılar Beşiktaş'ın kampında

VODAFONE'UN Instagram üzerinden sorduğu "Beşiktaş'ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Beşiktaş'ın Avusturya'daki ikinci etap kampını ziyaret etme fırsatı yakaladı. Çekilen kurada Bahadır Avcı, Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş'ın Avusturya'daki ikinci etap kampını ziyaret etti. Kamp süresince Udinese maçını da izleyen Vodafone KaraKartallılar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bolca hatıra fotoğrafı çektirirken, formalarını yıldız oyunculara imzalatmayı da ihmal etmedi.

Lionel Messi'ye şok: 3 ay futboldan men

GÜNEY Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men etti. Yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun 2019 Copa Amerika ve konfederasyon aleyhine yaptığı değerlendirmelerin "temelsiz ve kabul edilemez" olması nedeniyle uluslararası turnuvalardan 3 ay men ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Şili'yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Arjantin'de Messi, madalya törenine katılmamıştı. Üçüncülük mücadelesinde de Şilili futbolcu Medel ile tartıştığı pozisyonda kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı.