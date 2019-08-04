İşte Fenerbahçe - Deniz Türüç transferinin perde arkası

Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi. Peki stoper ve 6 numara konusunda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, neden bir anda çok ihtiyaç olarak görünmeyen bir bölgeye transfer gerçekleştirdi? İşte bu sorunun yanıtı transferin perde arkasında...

Teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonu verdiği raporda duran top kullanan oyuncu eksikliğine vurgu yaptı. Yanal, "İyi duran top kullanan oyunculara ihtiyacımız var" ifadeleriyle ilk işareti verdi. Ardından Kayserispor ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Deniz Türüç menajeri vasıtasıyla F.Bahçe'ye önerildi. Fikri sorulan Yanal, "Çok yönlü ve duran top konusunda başarılı" raporunu sundu.

3 YILLIK İMZA ATTI

Hemen devreye giren Başkan Ali Koç, Deniz ile telefonda görüştü. Oyuncuya Yanal'ın bakışını, takımda alacağı rolü anlattı. Deniz için bir yandan Fatih Terim de bastırıyordu. Koç'un sözleri Deniz'i çok etkiledi. Galatasaray'a çok yakınken bir telefonla ibre Fenerbahçe'ye döndü.

Başkan Ali Koç bu görüşmenin ardından Kayserispor ile pazarlık sürecini başlattı ve 2 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Böylece transfer resmileşti. Önceki gece ailesiyle İstanbul'a gelen Deniz, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

F.BAHÇE'YE AŞIK OLDUM?

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Deniz Türüç kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe kulübü de yaptığı açıklamada "Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesini kullandı. 26 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum, ilk kez Fenerbahçe'ye aşık oldum. Geçen sezon, kötü sonuçlara rağmen taraftarların burada olması beni bir kez daha aşık etti" dedi.?



Deniz Türüç, eşi ve çocuğuyla birlikte sarılacivertli formayı giyip poz verdi.

RIZESPOR; KOÇ, VEDAT İÇİN SPONSORLUK SÖZÜ VERDİ!

GALATASARAY, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor üçgeninde Türkiye'nin gündemini 1 ay meşgul eden Vedat Muriqi transferinde dün yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü. Ç. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sarı-lacivertli kulüp ile yaptıkları anlaşma hakkında, "Vedat Muriqi'in sonraki satışına yüzde 15 pay koyduk. Fenerbahçe'den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan... 500 bin Euro çerçevesinde bir sponsorluk. Bu da centilmenlik anlaşmasıdır. Çünkü anlaşmanın içerisinde yazmayan bir şeydi. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı buldu. F.Bahçe Vedat'ın bonservisi için Çaykur Rizespor ile 3.5 milyon Euro + 4 oyuncu karşılığında anlaştı. Oyuncu da 4 yıllık sözleşme imzaladı.