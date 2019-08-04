Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI (Community Shield Final Maçı)

2019-2020 futbol sezonu için geri sayımın başladığı şu günlerde takımlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Community Shield final maçı kapsamında Liverpool Manchester City ile buluşacak. Bu keyifli maçı izlemek isteyen futbolseverler Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorusunu yoğun olarak arama motorlarında araştırıyor. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar…

LIVERPOOL MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester City Community Shield final maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;