Son dakika: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Comolli’den o yıldıza şok teklif…

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için geri sayıma başladığımız şu günlerde Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli ortak mesai yürüterek sarı- lacivertli takımın kadrosunu güçlendirmeyi ve önümüzdeki sezonda şampiyonluğa uzanmayı hedefliyor. Fenerbahçe yerli ve yabancı pek çok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken, yeni isimler de gündeme gelmeyi sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer hareketliliğine ilişkin son dakika gelişmeleri…