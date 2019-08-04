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Son dakika: transferde bombayı patlatıyor! Aslan’a yıldız

Süper Lig’in son şampiyonu ’da son dakika haberleri tam gaz gelmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı pek çok yıldız isimle bir araya gelen kulüp kurmayları, ellerinde bulunan imkanları sarı-kırmızılı takımın kadro güçlendirilmesi için sonuna kadar kullanmaya devam ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte son dakika Galatasaray transfer hareketliliğine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 16:50
Son dakika: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Aslan’a yıldız forvet…

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda performansıyla göz doldurarak adını şampiyonluğa yazdıran 'da yeni sezon için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Yunan ekibi Panathinaikos ile yaptıkları hazırlık maçında 2-1'lik skorla galip olarak ayrılan aslan'da yeni sezon ve devler ligi için çalışmalar hızla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporunda belirttiği isteklere göre yeni transfer girişimlerinde bulunan sarı-kırmızılı kulüp kurmayları önemli görüşmelerden güler yüzle ayrılmak için tüm imkanları kullanıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri…

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Son dakika: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Aslan’a yıldız forvet…
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