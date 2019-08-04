Spor Toto Süper Lig'de açılış son şampiyon Galatasaray'dan

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftanın maç programı açıklandı. Sezon 16 Ağustos Cuma günü Y. Denizli ile son şampiyon G.Saray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. 3. haftasındaki F.Bahçe-Trabzon derbisi 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'de ilk yarının kalan programı, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarının fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek. Ayrıca Avrupa mücadelesi nedeniyle Y. Malatya-M. Başakşehir maçının ileri bir tarihe ertelenmesi gündemde.

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