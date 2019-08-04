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Trabzonsporlu Yazıcı transfer görüşmesi için yolcusu

Trabzonsporlu , 'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 06:55 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 07:03
Trabzonsporlu Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu

Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti.

Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

DESTEK İSTEDİ

Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz." dedi.

Trabzonsporluların kalbinin en en derinlerinde olacağını ifade eden Yazıcı,"Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin." diye konuştu.

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Trabzonsporlu Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu
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