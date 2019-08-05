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ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , teknik direktör ile sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 15:40
Adanaspor Levent Eriş ile anlaştı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ile Bolu'da bir araya gelen Levent Eriş'in takımın başına getirildiğinin ifade edildiği açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞLIYOR

Daha önce de Adanaspor'da görev alan Levent Eriş, 2011-2012 sezonunda takımı Play Off finaline taşımış, Kasımpaşa ile oynanan finalde turuncu beyazlı takım Süper Lig biletini kaçırmıştı. Eriş, Adanaspor'da 2013-2014 sezonunda da görev almıştı.

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Adanaspor Levent Eriş ile anlaştı
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