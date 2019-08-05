Alexander Sörloth kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Süper Lig'in başarılı karadeniz temsilcisi Trabzonspor yeni sezonda şampiyonluğa ulşamak için kadrosunda bulunan eksikleri tamamlamaya ve güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yerli ve yabancı pek çok isimle görüşmeler gerçekleştiren karadeniz ekibi son olarak golcü futbolcu Alexander Sörloth ile resmen anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekibin genç golcüyü KAP'a bildirmesinin ardından futbolseverler Alexander Sörloth kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorusunu yoğun olarak araştırmaya başladı. Peki, Alexander Sörloth kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth'e ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;