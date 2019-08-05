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Avrupa’da rakiplerimiz belli oluyor

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Avrupa’da rakiplerimiz belli oluyor
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak. Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Başakşehir, 3. eleme turunda Olympiakos'u elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seri başı olarak katılacak.
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