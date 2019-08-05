Tyler Boyd yıldızımız olur

DEMİRÖREN'E

MARTİNS

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu. "Takımın durumunu değerlendirmek için henüz erken.Oyuncular da bu durumdan ister istemez etkileniyor. Umarım en kısa zamanda tüm oyuncularımız sağlığına kavuşur ve iyi bir Beşiktaş izletiriz" diyen Adalı, Tyler Boyd için de "ifadelerini kullandı.Bir diğer yeni transfer Douglas'la ilgili "Kaliteli, enerjisi yüksek ve pozitif bir oyuncu" değerlendirmesinde bulunan Adalı, Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir hakkında ise şunları söyledi: "Burak'ın Türkiye'de alternatifi yok. Golcülüğü kesinlikle tartışılmaz. Bizim için her zaman büyük bir güç oldu. Yurt dışında onun kalitesinde ve maliyetinde oyuncu bulamazsınız.Üç sene sonrasının Beşiktaş'ını oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Serdal Adalı, "Teknik direktörümüz oldukça istekli. Avcı bize geldiğinde, 'Gerekirse benim paramı vermeyin yeter ki takımda futbolcular ödemelerini alsın' dedi. Bunu bir teknik adamın söylemesi kolay görülür bir şey değil. Ancak hocamız çok pozitif ve insan ilişkileri iyi olan birisi. Futbolculardan, basına kadar herkese samimiyetle davranan kendisine özgü bir yapısı var. Kendisinden çok memnunuz" şeklinde konuştu.Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübe başkan olmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, "Beşiktaş başkanlığını kim istemez. Üç sene sonra Yıldırım Demirören seçime girerse, karşısında rakip olurum" yanıtını verdi.Beşıktaş İkinci Başkanı, transfer çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi:Önceliğimiz stoper, sonra santrfor.Mario Gomez, Beşiktaş'a çok iyi hizmet etti ve sonrasında ayrıldı. Adı bizle anılıyor ama transfer gündemimizde yer almıyor.Martıns İndi'nin transferinin gerçekleşmesi zor gözüküyor.Umut Meraş'ın bonservisine en fazla 6 milyon TL verebiliriz. Daha fazlasını verip, Rıdvan Yılmaz'ın önünü kapatmak istemeyiz.Genç yaşlarda 4 tane gurbetçi oyuncu izliyoruz. Önümüzdeki günlerde belki bu konuda hamlemiz olabilir.