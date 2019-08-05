Bu işte bir sakatlık var

Sakatlıklar daha sezon başlamadan takımların korkulu rüyası oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu durumdan en çok etkilenen kulüpler olarak öne çıktı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın
2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu
yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle antrenmanlardan uzak kaldı. Beşiktaş'ta ise tam 9 futbolcu sakatlık yaşarken halkaya eklenen son isimler Burak Yılmaz ve Necip Uysal oldu.
GALATASARAY'DAKİ TEK FİRE ŞENER
Rıdvan, Gökhan Gönül, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic ve Roco
'nun yaşadığı farklı farklı sakatlıklar
teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bırakırken,
orta saha bölgesinde alternatifleri de azaldı.
Galatasaray'da ise şu ana kadar sakatlık yaşayan tek
isim Şener Özbayraklı oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılılara imza atan tecrübeli futbolcunun sağ ayak başparmağı kırıldı.
Bu isimlerden
birçoğu sezon açılışını kaçıracak.