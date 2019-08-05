Bu işte bir sakatlık var

BUGÜN NELER OLDU

Sakatlıklar daha sezon başlamadan takımların korkulu rüyası oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu durumdan en çok etkilenen kulüpler olarak öne çıktı.2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken,yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle antrenmanlardan uzak kaldı. Beşiktaş'ta ise tam 9 futbolcu sakatlık yaşarken halkaya eklenen son isimler Burak Yılmaz ve Necip Uysal oldu.'nun yaşadığı farklı farklı sakatlıklarteknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bırakırken,orta saha bölgesinde alternatifleri de azaldı.Galatasaray'da ise şu ana kadar sakatlık yaşayan tekisim Şener Özbayraklı oldu.Bu isimlerdenbirçoğu sezon açılışını kaçıracak.