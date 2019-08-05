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Bu işte bir sakatlık var

Yeni sezon için kamp çalışmaları devam ederken (9) ve ’de (5) toplam 14 futbolcu sakatlık yaşadı. Pek çok isim, ligin açılışında forma giyemeyecek

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Bu işte bir sakatlık var
Sakatlıklar daha sezon başlamadan takımların korkulu rüyası oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu durumdan en çok etkilenen kulüpler olarak öne çıktı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle antrenmanlardan uzak kaldı. Beşiktaş'ta ise tam 9 futbolcu sakatlık yaşarken halkaya eklenen son isimler Burak Yılmaz ve Necip Uysal oldu.

GALATASARAY'DAKİ TEK FİRE ŞENER
Rıdvan, Gökhan Gönül, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic ve Roco'nun yaşadığı farklı farklı sakatlıklar teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bırakırken, orta saha bölgesinde alternatifleri de azaldı. Galatasaray'da ise şu ana kadar sakatlık yaşayan tek isim Şener Özbayraklı oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılılara imza atan tecrübeli futbolcunun sağ ayak başparmağı kırıldı. Bu isimlerden birçoğu sezon açılışını kaçıracak.
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