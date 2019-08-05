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Süper Lig'de transferin en hareketli kulüplerinden olan ligin yeni ekibi Yukatel , aradığı defansı İtalya'da buldu. Yeşil-siyahlılar geçen sezon Serie A'da Empoli forması giyen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:21
Denizlispor'a Frederic Veseli ile anlaştı

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen Denizlispor Yönetimi, Arnavut oyuncu Frederic Veseli ile her konuda anlaştı. Empoli'yle de masaya oturan kurmayların Veseli'yi kiralayacağı ifade edildi. Bu hafta içinde Denizli'ye gelmesi beklenen 26 yaşındaki stoper resmi sözleşmeye imza atacak.

Kariyerine İsviçre'de başlayan Veseli, Lugano, İpswich Town, Bury, Port Vale ve Empoli'de görev yaptı. Geçen sezon Empoli'de 31 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu toplam 2 bin 539 dakika sahada kaldı. Denizlispor'un Veseli'nin yanı sıra Rusya'nın Krasnodar ekibinde görev yapan 22 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan'la da temasta olduğu ileri sürüldü.

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Denizlispor'a Frederic Veseli ile anlaştı
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