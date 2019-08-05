Hakan Çalhanoğlu bombası

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Milan'ın daha önce pek çok kez takımda kalmak istediğini söyleyen 25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırmaya hazır olduğunu yazdı.
Haberde, A Milli Takım forması giyen oyuncu için Galatasaray ve RB Leipzig'in devrede olduğu
belirtilirken, Milan'ın oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen kulüplerden 18 ila 20 milyon Euro'luk bir bedel talep ettiği
aktarıldı.
MİTROGLOU'NA BİR TALİP DAHA
Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Mitroglou'ya Fransız ekibi Nantes dışında İspanyol takımı Leganes de talip oldu. Fransız basınından Yahoo Sport'un haberine göre, Nantes'ın ardından Leganes de 31 yaşındaki Yunan futbolcuyu kiralamak için teklifte bulundu. Yapılan teklife göre Yunan futbolcunun maaşının bir bölümünü Galatasaray ödeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim daha önce de bu durumu kabul ederken, Leganes ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.