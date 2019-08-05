Hakan Çalhanoğlu bombası

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İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Milan'ın daha önce pek çok kez takımda kalmak istediğini söyleyenHaberde, A Milli Takım forması giyen oyuncu içinbelirtilirken, Milan'ın oyuncuyuaktarıldı.Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Mitroglou'ya Fransız ekibi Nantes dışında İspanyol takımı Leganes de talip oldu. Fransız basınından Yahoo Sport'un haberine göre, Nantes'ın ardından Leganes de 31 yaşındaki Yunan futbolcuyu kiralamak için teklifte bulundu. Yapılan teklife göre Yunan futbolcunun maaşının bir bölümünü Galatasaray ödeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim daha önce de bu durumu kabul ederken, Leganes ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.